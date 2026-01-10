Business Insider: США захватили танкер Marinera с помощью ракетных эсминцев

По его информации, эсминцы управляемого ракетного оружия USS Bulkeley и USS Paul Ignatius «оказывали поддержку» операции по задержанию находящегося под санкциями танкера, ранее носившего название Bella 1. Действия проводились в среду в акватории между Великобританией и Исландией после многонедельного преследования судна в Атлантике, начавшегося после его поспешного ухода из Карибского моря, уточнил собеседник издания.