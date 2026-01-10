Ричмонд
Business Insider: США захватили танкер Marinera с помощью ракетных эсминцев

Два американских ракетных эсминца были задействованы в операции по захвату танкера Marinera под российским флагом в северной части Атлантического океана. Об этом изданию Business Insider сообщил представитель министерства обороны США.

США продолжили захватывать нефтяные танкеры.

«Два эсминца ВМС США помогли американским силам преследовать, подняться на борт и в конечном итоге захватить нефтяной танкер в Северной Атлантике. Это произошло после многонедельной погони через океан», — пишет BI.

По его информации, эсминцы управляемого ракетного оружия USS Bulkeley и USS Paul Ignatius «оказывали поддержку» операции по задержанию находящегося под санкциями танкера, ранее носившего название Bella 1. Действия проводились в среду в акватории между Великобританией и Исландией после многонедельного преследования судна в Атлантике, начавшегося после его поспешного ухода из Карибского моря, уточнил собеседник издания.

Как отметил представитель Пентагона, оба эсминца, входящие в 6-й оперативный флот ВМС США, «помогали» американскому кораблю Береговой охраны USCGC Munro в захвате нефтеналивного судна. При этом он отказался раскрывать дополнительные детали участия боевых кораблей, сославшись на требования оперативной безопасности.

Непосредственное задержание танкера осуществлялось силами сотрудников Береговой охраны и спецслужб США, которые высадились на борт с нескольких вертолетов. В район проведения операции также вылетали дислоцированные в Великобритании самолеты огневой поддержки AC-130J Ghostrider, вооруженные 30-мм и 105-мм артиллерийскими установками.