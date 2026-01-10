RTS: владелец бара на Кран-Монтане признал, что выход из подвала был заперт

Владелец бара на швейцарском курорте Кран-Монтана, где в результате пожара в новогоднюю ночь погибли 40 человек, признал на допросе, что служебный выход из подвального помещения был заперт. Об этом сообщает телеканал RTS.
По информации СМИ, управляющий заведением Le Constellation Жак Моретти сообщил следователям, что дверь на нижнем этаже, где была организована вечеринка, была закрыта изнутри на ключ. Подозреваемый уточнил, что самостоятельно открыл дверь снаружи, после чего обнаружил перед ней «груду безжизненных тел». Данное обстоятельство рассматривается следствием как ключевой фактор в расследовании дела.
В материале отмечается, что если прокуратура докажет осведомленность руководства о заблокированном выходе и осознанном принятии рисков, действия Жака и Джессики Моретти могут быть квалифицированы как «предумышленное убийство». В таком случае максимальный срок наказания составит 20 лет лишения свободы.
Кроме того, владелец подтвердил, что лично проводил работы по отделке потолка помещения звукоизоляционным муссом.
Напомним, в новогоднюю ночь в швейцарском городе Кран-Монтана произошел пожар в баре Le Constellation. Как сообщили СМИ, в результате чрезвычайного происшествия погибли около 40 человек, еще около 100 человек получили травмы.
Позже посол Италии в Берне Джан Лоренцо Корнадо позже сообщил, что пожар в баре на швейцарском горном курорте Кран-Монтана мог быть спровоцирован взрывом петарды.