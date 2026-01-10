RTS: владелец бара на Кран-Монтане признал, что выход из подвала был заперт

По информации СМИ, управляющий заведением Le Constellation Жак Моретти сообщил следователям, что дверь на нижнем этаже, где была организована вечеринка, была закрыта изнутри на ключ. Подозреваемый уточнил, что самостоятельно открыл дверь снаружи, после чего обнаружил перед ней «груду безжизненных тел». Данное обстоятельство рассматривается следствием как ключевой фактор в расследовании дела.