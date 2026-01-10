Зеленский анонсировал новые операции СБУ против России: какие преступления ВСУ удавалось пресечь ФСБ

Зеленский анонсировал новые операции СБУ после встречи с врио главы ведомства.
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал подготовку новых боевых операций под руководством Службы безопасности Украины (СБУ). Это заявление последовало за назначением нового исполняющего обязанности главы ведомства, имеющего опыт в сфере специальных операций.
Данное развитие событий происходит на фоне серии громких заявлений российской стороны за последние два года. ФСБ России регулярно сообщает о предотвращении масштабных операций ВСУ. В перечень инцидентов входят обвинения в покушениях на чиновников, попытках угона стратегической авиации и актах саботажа. Подробнее о попытках украинских операциях — в материале URA.RU.
Новые операции СБУ уже согласованы, заявил Зеленский после встречи с Хмарой.
Зеленский сообщил о подготовке СБУ новых боевых операций. Данное заявление он сделал после встречи с временно исполняющим обязанности главы ведомства Евгением Хмарой. В своем telegram-канале Зеленский подтвердил, что новые операции уже согласованы.
Назначение Евгения Хмары, бывшего руководителя спеццентра «А», на пост врио главы СБУ произошло в начале января 2026 года. Он сменил на этой должности Василия Малюка (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), отправленного в отставку. Глава государства также выразил намерение расширять и масштабировать опыт украинских спецподразделений.
В октябре президент России Владимир Путин заявил о полной стратегической инициативе ВС РФ в зоне СВО и отступлении противника. Он также отметил, что удары по мирным объектам не улучшат положение противника, а задача России — обеспечить безопасность и достичь всех целей операции.
Покушение на чиновника на кладбище.
ФСБ России 14 ноября 2025 году распространила заявление о предотвращении покушения на секретаря Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Для атаки планировалось использовать взрывное устройство, замаскированное в вазе с цветами и оснащенное камерой.
По оперативным данным, исполнителями являлась группа лиц, включавшая граждан России и нелегального мигранта. Один из подозреваемых был ликвидирован в перестрелке при попытке закладки бомбы на Троекуровском кладбище. Украинская сторона не дала официальных комментариев по данному инциденту.
Попытка угона бомбардировщика.
ФСБ предотвратила угон бомбардировщика Ту-22М3 на Украину в 2024 году.
Правоохранители в июле 2024 году предотвратили попытку угона стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на Украину. По данным ведомства, украинская разведка при поддержке спецслужб НАТО пыталась завербовать российского летчика. За угон самолета ему предлагали три миллиона долларов и гражданство Италии.
В рамках оперативной игры ФСБ удалось ввести противника в заблуждение и получить информацию для удара. На основании этих данных ВС РФ нанесли удар по аэродрому Вооруженных сил Украины. Пилот, на которого выходили через Telegram, сообщил командованию о шантаже и попытках подкупа.
Ту-22М3 является дальним сверхзвуковым ракетоносцем-бомбардировщиком с крылом изменяемой стреловидности. Самолет предназначен для поражения морских и наземных целей управляемыми ракетами и авиабомбами. Он может нести как обычное, так и ядерное вооружение.
Операция по угону истребителя с гиперзвуковой ракетой.
Целью угона МиГ-31 была провокация у базы НАТО в Румынии.
Органы безопасности в 2024 году пресекли операцию украинской военной разведки по угону истребителя МиГ-31. По данным ведомства, к подготовке акции были причастны британские спецслужбы. Целью являлся самолет, являющийся носителем гиперзвуковой ракеты «Кинжал». Вербовка летчиков велась в течение длительного времени.
Для осуществления угона украинские разведчики пытались завербовать российских летчиков через закрытые каналы связи. Им обещали денежное вознаграждение в размере трех миллионов долларов, а также гарантии безопасности и переезд за границу. План предусматривал направление угнанного самолета в воздушное пространство Румынии для организации масштабной провокации.
Спецслужбы планировали спровоцировать инцидент у крупнейшей авиабазы НАТО в юго-восточной Европе. База расположена в румынском городе Констанца, в районе Михаил Когэлничану. По замыслу, самолет мог быть сбит средствами ПВО альянса для создания предлога для обвинений России в агрессии. Этот инцидент мог быть использован для дальнейшей эскалации конфликта.
Авиабаза в Румынии активно расширяется и станет одним из крупнейших хабов НАТО. На ее территории планируется размещение тысяч военнослужащих с семьями и современной инфраструктуры. Полное введение базы в эксплуатацию запланировано на 2040 год. Уже сейчас база используется для транзита военных грузов и координации действий альянса в регионе. Срыв операции ФСБ предотвратил потенциально опасный международный инцидент.
Предотвращение серии терактов с зарядными устройствами.
ФСБ предотвратила теракт против офицера Минобороны и военного блогера.
ФСБ РФ в 2024 году предотвратила планировавшиеся теракты против высокопоставленного военнослужащего Минобороны и военного блогера. По данным ведомства, за подготовкой акций стояла военная разведка Украины. В результате оперативных мероприятий был задержан гражданин России, действовавший по указанию куратора.
Задержанный установил контакт с сотрудником украинской разведки через мессенджер Telegram. Он изъял из тайника в Московской области самодельное взрывное устройство мощностью около полутора килограммов. Устройство было замаскировано под переносную колонку и снабжено магнитным креплением и поражающими элементами.
Злоумышленник провел разведку у мест проживания намеченных жертв для последующего дистанционного подрыва. В настоящее время задержанный активно сотрудничает со следствием. Оперативные и следственные мероприятия по данному делу продолжаются.
Срывы саботажа на энергетических объектах Крыма.
В течение 2025 года ФСБ регулярно сообщала о пресечении попыток саботажа на энергообъектах в Крыму. Целями диверсантов назывались газопроводы, системы электроснабжения и военная инфраструктура.
Ключевым эпизодом стало предотвращение 1 декабря покушения на офицера Минобороны. В ходе спецоперации один из подозреваемых был убит, а другой арестован. Киев подтверждал удары по военным целям в Крыму, но отрицал причастность к террористическим методам.