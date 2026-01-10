Авиабаза в Румынии активно расширяется и станет одним из крупнейших хабов НАТО. На ее территории планируется размещение тысяч военнослужащих с семьями и современной инфраструктуры. Полное введение базы в эксплуатацию запланировано на 2040 год. Уже сейчас база используется для транзита военных грузов и координации действий альянса в регионе. Срыв операции ФСБ предотвратил потенциально опасный международный инцидент.