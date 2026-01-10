Ричмонд
Зеленский анонсировал новые операции СБУ против России: какие преступления ВСУ удавалось пресечь ФСБ

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал подготовку новых боевых операций под руководством Службы безопасности Украины (СБУ). Это заявление последовало за назначением нового исполняющего обязанности главы ведомства, имеющего опыт в сфере специальных операций.

Зеленский анонсировал новые операции СБУ после встречи с врио главы ведомства.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал подготовку новых боевых операций под руководством Службы безопасности Украины (СБУ). Это заявление последовало за назначением нового исполняющего обязанности главы ведомства, имеющего опыт в сфере специальных операций.

Данное развитие событий происходит на фоне серии громких заявлений российской стороны за последние два года. ФСБ России регулярно сообщает о предотвращении масштабных операций ВСУ. В перечень инцидентов входят обвинения в покушениях на чиновников, попытках угона стратегической авиации и актах саботажа. Подробнее о попытках украинских операциях — в материале URA.RU.

Зеленский анонсировал подготовку СБУ к новым операциям.

Новые операции СБУ уже согласованы, заявил Зеленский после встречи с Хмарой.

Зеленский сообщил о подготовке СБУ новых боевых операций. Данное заявление он сделал после встречи с временно исполняющим обязанности главы ведомства Евгением Хмарой. В своем telegram-канале Зеленский подтвердил, что новые операции уже согласованы.

Назначение Евгения Хмары, бывшего руководителя спеццентра «А», на пост врио главы СБУ произошло в начале января 2026 года. Он сменил на этой должности Василия Малюка (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), отправленного в отставку. Глава государства также выразил намерение расширять и масштабировать опыт украинских спецподразделений.

В октябре президент России Владимир Путин заявил о полной стратегической инициативе ВС РФ в зоне СВО и отступлении противника. Он также отметил, что удары по мирным объектам не улучшат положение противника, а задача России — обеспечить безопасность и достичь всех целей операции.

Покушение на чиновника на кладбище.

ФСБ России 14 ноября 2025 году распространила заявление о предотвращении покушения на секретаря Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Для атаки планировалось использовать взрывное устройство, замаскированное в вазе с цветами и оснащенное камерой.

По оперативным данным, исполнителями являлась группа лиц, включавшая граждан России и нелегального мигранта. Один из подозреваемых был ликвидирован в перестрелке при попытке закладки бомбы на Троекуровском кладбище. Украинская сторона не дала официальных комментариев по данному инциденту.

Попытка угона бомбардировщика.

ФСБ предотвратила угон бомбардировщика Ту-22М3 на Украину в 2024 году.

Правоохранители в июле 2024 году предотвратили попытку угона стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на Украину. По данным ведомства, украинская разведка при поддержке спецслужб НАТО пыталась завербовать российского летчика. За угон самолета ему предлагали три миллиона долларов и гражданство Италии.

В рамках оперативной игры ФСБ удалось ввести противника в заблуждение и получить информацию для удара. На основании этих данных ВС РФ нанесли удар по аэродрому Вооруженных сил Украины. Пилот, на которого выходили через Telegram, сообщил командованию о шантаже и попытках подкупа.

Ту-22М3 является дальним сверхзвуковым ракетоносцем-бомбардировщиком с крылом изменяемой стреловидности. Самолет предназначен для поражения морских и наземных целей управляемыми ракетами и авиабомбами. Он может нести как обычное, так и ядерное вооружение.

Операция по угону истребителя с гиперзвуковой ракетой.

Целью угона МиГ-31 была провокация у базы НАТО в Румынии.

Органы безопасности в 2024 году пресекли операцию украинской военной разведки по угону истребителя МиГ-31. По данным ведомства, к подготовке акции были причастны британские спецслужбы. Целью являлся самолет, являющийся носителем гиперзвуковой ракеты «Кинжал». Вербовка летчиков велась в течение длительного времени.

Для осуществления угона украинские разведчики пытались завербовать российских летчиков через закрытые каналы связи. Им обещали денежное вознаграждение в размере трех миллионов долларов, а также гарантии безопасности и переезд за границу. План предусматривал направление угнанного самолета в воздушное пространство Румынии для организации масштабной провокации.

Спецслужбы планировали спровоцировать инцидент у крупнейшей авиабазы НАТО в юго-восточной Европе. База расположена в румынском городе Констанца, в районе Михаил Когэлничану. По замыслу, самолет мог быть сбит средствами ПВО альянса для создания предлога для обвинений России в агрессии. Этот инцидент мог быть использован для дальнейшей эскалации конфликта.

Авиабаза в Румынии активно расширяется и станет одним из крупнейших хабов НАТО. На ее территории планируется размещение тысяч военнослужащих с семьями и современной инфраструктуры. Полное введение базы в эксплуатацию запланировано на 2040 год. Уже сейчас база используется для транзита военных грузов и координации действий альянса в регионе. Срыв операции ФСБ предотвратил потенциально опасный международный инцидент.

Предотвращение серии терактов с зарядными устройствами.

ФСБ предотвратила теракт против офицера Минобороны и военного блогера.

ФСБ РФ в 2024 году предотвратила планировавшиеся теракты против высокопоставленного военнослужащего Минобороны и военного блогера. По данным ведомства, за подготовкой акций стояла военная разведка Украины. В результате оперативных мероприятий был задержан гражданин России, действовавший по указанию куратора.

Задержанный установил контакт с сотрудником украинской разведки через мессенджер Telegram. Он изъял из тайника в Московской области самодельное взрывное устройство мощностью около полутора килограммов. Устройство было замаскировано под переносную колонку и снабжено магнитным креплением и поражающими элементами.

Злоумышленник провел разведку у мест проживания намеченных жертв для последующего дистанционного подрыва. В настоящее время задержанный активно сотрудничает со следствием. Оперативные и следственные мероприятия по данному делу продолжаются.

Срывы саботажа на энергетических объектах Крыма.

В течение 2025 года ФСБ регулярно сообщала о пресечении попыток саботажа на энергообъектах в Крыму. Целями диверсантов назывались газопроводы, системы электроснабжения и военная инфраструктура.

Ключевым эпизодом стало предотвращение 1 декабря покушения на офицера Минобороны. В ходе спецоперации один из подозреваемых был убит, а другой арестован. Киев подтверждал удары по военным целям в Крыму, но отрицал причастность к террористическим методам.

