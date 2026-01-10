Госавтоинспекция бьет тревогу из-за роста смертельных аварий с детьми в Челябинской области. Видео

В ведомстве привели пример одной из недавних трагедий. 10 января в Чебаркульском районе на 37 км автодороги Бишкиль-Варламово женщина-водитель автомобиля «Рено Сандеро» не справилась с управлением, съехала в кювет и врезалась в дерево. В результате аварии погибла четырехлетняя девочка-пассажир, находившаяся в детском удерживающем устройстве. Водитель и еще один пассажир получили травмы и были госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.