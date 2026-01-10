Госавтоинспекция бьет тревогу из-за роста смертельных аварий с детьми в Челябинской области. Видео

Четверо детей погибли в авариях в Челябинской области на новогодних праздниках.
В Челябинской области зафиксирован всплеск смертельных ДТП в период новогодних праздников. Жертвами аварий в дни каникул стали четверо детей-пассажиров, один ребенок погиб сегодня, 10 января. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
«Статистика последних дней наглядно демонстрирует, что несоблюдение элементарных норм безопасности является главной причиной трагедий на наших дорогах. Игнорирование дорожных знаков, ремней безопасности, рискованные и недопустимые маневры, необдуманные поступки и стремление сэкономить секунды приводят к неоправданным потерям человеческих жизней», — сообщает Госавтоинспекция.
В ведомстве привели пример одной из недавних трагедий. 10 января в Чебаркульском районе на 37 км автодороги Бишкиль-Варламово женщина-водитель автомобиля «Рено Сандеро» не справилась с управлением, съехала в кювет и врезалась в дерево. В результате аварии погибла четырехлетняя девочка-пассажир, находившаяся в детском удерживающем устройстве. Водитель и еще один пассажир получили травмы и были госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.
Госавтоинспекция обратилась ко всем участникам движения с призывом осознавать личную ответственность, поскольку транспортное средство является источником повышенного риска. Только неукоснительное соблюдение правил позволит сохранить жизнь и здоровье.
Ранее в Челябинской области уже фиксировались тяжелые аварии на загородных трассах. Так, 14 декабря на Нязепетровском тракте автомобиль УАЗ в условиях сильного снегопада упал с моста и опрокинулся, пострадали водитель и пассажир. До этого, 29 ноября, на 29-м километре автодороги Челябинск — Октябрьское столкнулись четыре автомобиля, погиб водитель ВАЗ-21074.