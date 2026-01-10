Ричмонд
Двое полицейских погибли в ЛНР при исполнении служебного долга

В ЛНР погибли двое сотрудников территориального ОВД «Сватовский».

В МВД ЛНР сообщили о гибели двух полицейских при исполнении служебного долга.

Ими оказались сотрудники территориального отдела МВД России «Сватовский».

«Виктория Гниличенко и Артем Кузнецов погибли при исполнении служебного долга», — сообщили в региональном МВД.

В ведомстве выразили соболезнования родным и близким погибших правоохранителей.

Напомним, в ночь с 23 на 24 декабря в Москве при взрыве взрывного устройства погибли двое инспекторов ДПС. Полицейские заметили неизвестного возле служебного автомобиля. При попытке задержания злоумышленник привел бомбу в действие.