Двое полицейских погибли в ЛНР при исполнении служебного долга

В МВД ЛНР сообщили о гибели двух полицейских при исполнении служебного долга.
Ими оказались сотрудники территориального отдела МВД России «Сватовский».
«Виктория Гниличенко и Артем Кузнецов погибли при исполнении служебного долга», — сообщили в региональном МВД.
В ведомстве выразили соболезнования родным и близким погибших правоохранителей.
Напомним, в ночь с 23 на 24 декабря в Москве при взрыве взрывного устройства погибли двое инспекторов ДПС. Полицейские заметили неизвестного возле служебного автомобиля. При попытке задержания злоумышленник привел бомбу в действие.