Ветеринары рассказали о состоянии маленькой львицы, изъятой у блогера в Москве

Маленькая львица, которую изъяли из квартиры блогера в «Москве-Сити», постепенно восстанавливается в подмосковном парке «Земля прайда». Об этом в субботу, 10 января, сообщили в организации.

Специалисты назвали хищницу Шейлой. Ветеринары диагностировали у нее вирусную лейкемию — теперь животное проходит курс лечения.

Прогнозы пока осторожные, однако львица начинает проявлять интерес к окружению и ведет себя увереннее.

— Обратите внимание на ее взгляд: в нем будто появилась искра и интерес к жизни. Сильно надеемся, что Шейла справится со всеми трудностями, она это заслужила, — добавили в Telegram-канале парка.

Волонтеры забрали маленькую львицу у блогера 28 декабря. У животного обнаружили переломы трех конечностей, повреждение позвоночника, а также общее истощение костной ткани.

Прокуратура забрала покалеченную хищницу у 22-летнего блогера Дмитрия Котова, называющего себя долларовым миллионером. Мужчина держал детеныша в «Москве-Сити» и кормил его едой из ресторанов.