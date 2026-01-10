Владивосток и два района Приморского края остались без света

По информации надзорного ведомства, перебои с подачей электроэнергии произошли вечером в субботу, 10 января. Без света временно остались жители Владивостока, а также Хасанского муниципального округа и Надеждинского района. Ход аварийно-восстановительных работ находится на контроле компетентных служб, по факту инцидента организована проверка.