Владивосток и два района Приморского края остались без света

Свет пропал из-за аварии.
В нескольких районах Приморского края зафиксировано аварийное отключение электроснабжения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.
По информации надзорного ведомства, перебои с подачей электроэнергии произошли вечером в субботу, 10 января. Без света временно остались жители Владивостока, а также Хасанского муниципального округа и Надеждинского района. Ход аварийно-восстановительных работ находится на контроле компетентных служб, по факту инцидента организована проверка.
Ранее сообщалось, что два хутора в Ростовской области остались без электроснабжения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Отключение коснулось хуторов Светлый и Волченский. В результате атаки дронов пострадавших среди гражданского населения нет.