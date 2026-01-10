Ричмонд
+16°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владивосток и два района Приморского края остались без света

В нескольких районах Приморского края зафиксировано аварийное отключение электроснабжения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Свет пропал из-за аварии.

В нескольких районах Приморского края зафиксировано аварийное отключение электроснабжения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По информации надзорного ведомства, перебои с подачей электроэнергии произошли вечером в субботу, 10 января. Без света временно остались жители Владивостока, а также Хасанского муниципального округа и Надеждинского района. Ход аварийно-восстановительных работ находится на контроле компетентных служб, по факту инцидента организована проверка.

Ранее сообщалось, что два хутора в Ростовской области остались без электроснабжения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Отключение коснулось хуторов Светлый и Волченский. В результате атаки дронов пострадавших среди гражданского населения нет.