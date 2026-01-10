Ричмонд
Более 50 дронов ВСУ сбили и перехватили над Россией в течение дня

Российские системы противовоздушной обороны уничтожили десять украинских беспилотников за четыре часа. За день число БПЛА, сбитых над регионами, достигло 50. Об этом 10 января сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, с 16:00 до 20:00 по московскому времени были перехвачены беспилотные летательные аппараты самолётного типа. Цели сбивали над территориями шести субъектов РФ. Наибольшее количество — три дрона — уничтожили над Белгородской областью. По два аппарата сбили над Курской и Воронежской областями, по одному — над Ростовской и Брянской областями, а также над Республикой Дагестан.

Ранее Life.ru рассказывал, что украинская армия во время недавней атаки по Бердянску Запорожской области повредила несколько жилых домов и здание школы. Кроме кого, ущерб получили некоторые припаркованные во дворах автомобили.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

