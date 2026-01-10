ПВО уничтожила беспилотники ВСУ над Воронежем

«Дежурными силами ПВО над Воронежем и рядом районов области обнаружено и уничтожено несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — написал Гусев в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что непосредственная угроза атаки БПЛА в Воронеже сохраняется.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше