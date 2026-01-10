Боеприпас «Ланцет» уничтожил РСЗО и гаубицы ВСУ на запорожском направлении.
На передовой ВСУ оказался призывник с серьезными медицинскими противопоказаниями, что вновь ставит под вопрос эффективность украинской системы мобилизации. Медкомиссия ВСУ дважды признала его полностью здоровым, несмотря на явные нарушения речи и двигательных функций.
В то же время российские группировки войск продолжают успешно выполнять боевые задачи, уничтожая технику и живую силу противника, а военнослужащие получают заслуженные награды. Параллельно поступают сообщения о нарушениях в системе учета потерь ВСУ и об атаках украинских беспилотников по гражданским объектам.
Новобранец с инсультом на фронте.
Украинское командование направило на передовую новобранца, перенесшего инсульт. Военнослужащий ВСУ Виктор Рожков сдался в плен на границе Днепропетровской и Запорожской областей. По его словам, он был принудительно мобилизован сотрудниками территориального центра комплектования. Его слова передает ТАСС.
Мужчина дважды проходил армейскую медкомиссию, и оба раза его признали полностью здоровым. Нарушения речи и опорно-двигательной функции не вызвали вопросов у медиков и командования. Данный случай указывает на серьезные проблемы в системе мобилизации.
Награды за мужество в зоне СВО.
Военнослужащие гвардейского полка РХБЗ группировки войск «Центр» ко дню образования части получили государственные и ведомственные награды, пишет ТАСС. Начальник войск РХБ защиты гвардии полковник Александр Пироженко вручил медали и грамоты за мужество и героизм. Воины были отмечены за выполнение боевых задач на красноармейском направлении.
Полк выполняет задачи на ключевых направлениях в зоне ответственности группировки «Центр». Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А и ТОС-2 наносят удары по живой силе и укреплениям противника. Эта работа обеспечивает эффективную поддержку наступающих мотострелковых подразделений.
Удар артиллерии в Запорожской области.
Артиллеристы «Востока» уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Запорожской области.
Артиллеристы группировки войск «Восток» нанесли удар по целям в Запорожской области. Расчеты буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б» уничтожили склад с боеприпасами противника, сообщает ТАСС. Координаты целей были оперативно переданы на командный пункт.
Артиллеристы нанесли точный огневой удар по указанному району. Прямое попадание вызвало детонацию и полное уничтожение склада. В результате взрыва также была ликвидирована пехота противника в пунктах временной дислокации.
Уничтожение пункта управления БПЛА.
Расчет войск беспилотных систем 433-го гвардейского мотострелкового полка группировки «Центр» применил ударный БПЛА «Молния-2». Дрон уничтожил пункт управления беспилотниками формирования ВСУ вместе с живой силой противника. Цель была поражена на дистанции более 29 километров в Днепропетровской области.
Операторы ударных беспилотников группировки «Центр» ежедневно выполняют подобные задачи. Они уничтожают укрепленные огневые точки, технику и живую силу ВСУ. Эта работа срывает ротации и попытки контратак противника на данном направлении.
Отражение атак беспилотников.
Артиллеристы группировки «Запад» уничтожили позиции и средства РЭБ.
Расчет самоходной гаубицы «Гиацинт-С» Западной группировки войск отразил массированную атаку беспилотников. Командир орудия с позывным Рамазан сообщил об уничтожении от 10 до 13 ударных FPV-дронов противника. Его слова передает ТАСС. Атака была отражена с применением стрелкового оружия и средств радиоэлектронной борьбы.
В этом же районе расчеты «Гиацинта-С» выполнили огневую задачу на краснолиманском направлении. Они уничтожили замаскированные позиции, живую силу и средства РЭБ подразделений ВСУ. Ликвидация средств РЭБ противника позволила восстановить устойчивую работу российских систем управления и повысила эффективность применения своих беспилотников.
Удар по артиллерии ВСУ в Запорожской области.
Военнослужащие группировки войск «Восток» уничтожили несколько артиллерийских систем противника. Барражирующий боеприпас «Ланцет» нанес точный удар, ликвидировав реактивную систему залпового огня ВСУ, пишет ТАСС. Операторы ударных беспилотников также уничтожили самоходную гаубицу «Богдана» и несколько буксируемых орудий.
В ходе выполнения боевых задач были поражены и минометные позиции формирования ВСУ. Удары наносились на запорожском направлении специальной военной операции. Данные действия снижают огневые возможности противника в этом районе.
Нарушения в учете потерь в ВСУ.
В ВСУ погибших записывают как пропавших без вести для отказа в выплатах.
Пленный украинский военный Александр Шакура рассказал о практике сокрытия реальных потерь в ВСУ. По его словам, офицеры записывают погибших солдат как пропавших без вести, чтобы не выплачивать семьям компенсацию. Шакура отметил, что позиции забиты неубранными телами, а командование предпочитает не забирать их.
Сам Шакура провел на передовой почти пять месяцев без ротации. Он сдался в плен после того, как российские военные пригрозили забросить в блиндаж противотанковую мину. После сдачи пленные получили от российских военных воду и продовольствие.
Последствия ночной атаки беспилотников в Макеевке.
Украинские беспилотники совершили ночную атаку на автосервис в Красногвардейском районе Макеевки. В результате удара были уничтожены несколько частных автомобилей и повреждено административное здание. По предварительным данным, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.
Вследствие атаки на территории автосервиса возник пожар. Для его ликвидации были привлечены десять человек личного состава и две единицы специальной техники. Пожарным удалось полностью локализовать и потушить возгорание.
Расчет ЗРПК «Панцирь-С» уничтожил БПЛА противника.
Расчет зенитного ракетно-пулеметного комплекса «Панцирь-С» сбил беспилотник противника во время несения дежурства. Комплекс вооружен двенадцатью зенитными ракетами для поражения воздушных целей, пишет «Пятый канал». Также на нем установлены две 30-миллиметровые пушки с общим боекомплектом в 1400 снарядов.
Вооружение «Панциря-С» позволяет ему поражать различные средства воздушного нападения в зоне его ответственности. Расчеты комплексов регулярно меняют свои позиции для обеспечения скрытности. После перемещения комплекс способен перейти в боевой режим с дежурного всего за десять секунд.