Владелец сгоревшего на курорте в Швейцарии бара сделал страшное признание

На допросе Моретти рассказал, что сам открыл дверь снаружи и увидел перед ней «груду безжизненных тел». СМИ отмечают, что этот факт имеет решающее значение для следствия. Если прокуроры установят, что владельцы знали о закрытой двери и приняли риск для посетителей, им может грозить обвинение в предумышленном убийстве с тюремным сроком до 20 лет. Кроме того, Моретти подтвердил, что самостоятельно обил потолок подвального этажа звукоизоляционным муссом.