Владелец сгоревшего на курорте в Швейцарии бара сделал страшное признание

Владелец бара на швейцарском курорте Кран-Монтана, где новогодний пожар унёс жизни 40 человек, признался на допросе, что служебный выход из подвального этажа заведения был заперт на ключ. Об этом сообщает телеканал RTS.

«По нашей информации, управляющий баром “Созвездие” Жак Моретти признался следователям, что служебная дверь в подвальном этаже заведения была заперта изнутри», — говорится в материале.

На допросе Моретти рассказал, что сам открыл дверь снаружи и увидел перед ней «груду безжизненных тел». СМИ отмечают, что этот факт имеет решающее значение для следствия. Если прокуроры установят, что владельцы знали о закрытой двери и приняли риск для посетителей, им может грозить обвинение в предумышленном убийстве с тюремным сроком до 20 лет. Кроме того, Моретти подтвердил, что самостоятельно обил потолок подвального этажа звукоизоляционным муссом.

Напомним, что на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана в кафе произошёл взрыв неизвестного происхождения, после которого возник пожар. Представитель правоохранительных органов уточнил, что несколько человек погибли, ещё несколько получили ранения, при этом точные цифры и подробности не раскрывались. Причиной трагедии могли стать бенгальские огни, вставленные в бутылки шампанского, что было установлено после анализа фото- и видеозаписей с места происшествия. Полиция кантона Вале завершила идентификацию 116 пострадавших при пожаре; среди них не оказалось граждан России.

