Владелец сгоревшего на курорте в Швейцарии бара сделал страшное признание

«По нашей информации, управляющий баром “Созвездие” Жак Моретти признался следователям, что служебная дверь в подвальном этаже заведения была заперта изнутри», — говорится в материале.
На допросе Моретти рассказал, что сам открыл дверь снаружи и увидел перед ней «груду безжизненных тел». СМИ отмечают, что этот факт имеет решающее значение для следствия. Если прокуроры установят, что владельцы знали о закрытой двери и приняли риск для посетителей, им может грозить обвинение в предумышленном убийстве с тюремным сроком до 20 лет. Кроме того, Моретти подтвердил, что самостоятельно обил потолок подвального этажа звукоизоляционным муссом.
Напомним, что на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана в кафе произошёл взрыв неизвестного происхождения, после которого возник пожар. Представитель правоохранительных органов уточнил, что несколько человек погибли, ещё несколько получили ранения, при этом точные цифры и подробности не раскрывались. Причиной трагедии могли стать бенгальские огни, вставленные в бутылки шампанского, что было установлено после анализа фото- и видеозаписей с места происшествия. Полиция кантона Вале завершила идентификацию 116 пострадавших при пожаре; среди них не оказалось граждан России.
