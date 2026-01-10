Силы ПВО уничтожили беспилотники ВСУ в небе над Воронежем

При этом власти подчёркивают, что опасность сохраняется: непосредственная угроза атаки БПЛА, по сообщению губернатора, остаётся в Воронеже, Нововоронеже, Борисоглебске, а также в Бутурлиновском и Лискинском районах. Режим угрозы атаки беспилотников продолжает действовать на всей территории региона.
Между тем в Северском районе Краснодарского края дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили три беспилотника. Сообщается, что аппараты и их обломки упали в поле рядом со станицей Смоленской — пострадавших и повреждений нет.
Ранее в сводках также говорилось о более масштабной атаке на регион: утром 8 января в период с 07:00 до 09:00 мск над Краснодарским краем сбили 11 украинских БПЛА. В целом за ночь ПВО уничтожила 66 дронов над разными регионами страны, а больше всего — 14 аппаратов — было сбито над Крымом.
Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.