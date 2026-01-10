В девяти муниципалитетах Сербии ввели режим ЧС из-за снегопада

«Режим ЧС в связи со снегопадами введен в девяти городах и муниципалитетах Сербии: Лозница, Валево, Осечина, Мали-Зворник, Крупань, Владимирци, Майданпек, Сьенца и в части муниципалитета Приеполье. Сотрудники сектора по ЧС с Республиканской дирекцией по товарным резервам и Сербско-российским гуманитарным центром обеспечили всего 19 электрогенераторов мощностью от 120 до 750 киловатт для снабжения электричеством населенных пунктов в районах Лозницы, Валево и Майданпека», — говорится в сообщении.