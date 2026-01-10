Салехардское кафе поблагодарило героя-водителя и пожарных за спасение от огня

«Благодаря неравнодушию Геннадия Невы во время пожара в кафе “Трактир на Ямальской” огонь не распространился дальше, и наш ресторан удалось спасти. Он не проехал мимо — заметил пожар и сразу вызвал экстренные службы. Мы уверены: героев нужно знать в лицо. Спасибо за человечность и решительные действия. От имени ресторана хотим также выразить искреннюю благодарность пожарным города Салехард за профессионализм, оперативность и четкую работу. Спасибо за ваш труд и надежность — вы делаете огромное и важное дело», — говорится в сообщении администрации заведения.