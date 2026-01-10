Салехардское кафе поблагодарило героя-водителя и пожарных за спасение от огня

Кафе быстро восстановили после пожара, и оно продолжает принимать посетителей.
Руководство салехардского кафе «Трактир на Ямальской» (ЯНАО) публично поблагодарило жителя города Геннадия Неву и пожарных за помощь при тушении возгорания в заведении. Об этом администрация ресторана написала в своем официальном аккаунте в соцсетях. Речь идет о пожаре, который произошел ранним утром 20 декабря в одноэтажном здании кафе на улице Ямальская, 21.
«Благодаря неравнодушию Геннадия Невы во время пожара в кафе “Трактир на Ямальской” огонь не распространился дальше, и наш ресторан удалось спасти. Он не проехал мимо — заметил пожар и сразу вызвал экстренные службы. Мы уверены: героев нужно знать в лицо. Спасибо за человечность и решительные действия. От имени ресторана хотим также выразить искреннюю благодарность пожарным города Салехард за профессионализм, оперативность и четкую работу. Спасибо за ваш труд и надежность — вы делаете огромное и важное дело», — говорится в сообщении администрации заведения.
Кафе через соцсети обращалось к жителям города с просьбой помочь найти водителя автомобиля Daewoo Matiz, который первым сообщил о возгорании в пожарную часть. Тогда сотрудники ресторана знали только марку машины и время происшествия и просили откликнуться самого очевидца или его знакомых, чтобы лично выразить благодарность. Его личность удалось установить.
Инцидент с возгоранием произошел 20 декабря ранним утром. Сообщение о пожаре в одноэтажном здании ресторана поступило в пожарно-спасательную часть Салехарда в 05:05. Дежурные караулы выдвинулись по адресу Ямальская, 21 и через несколько минут были на месте. К их прибытию горели тамбур и часть кровли ориентировочно на площади 20 квадратных метров, открытое горение было локализовано, пострадавших не было. Именно своевременный вызов пожарных позволил оперативно ликвидировать пожар и не допустить его распространения на основное помещение ресторана.