Двое полицейских погибли при исполнении долга в ЛНР

В ночь с 23 на 24 декабря на Елецкой улице в Москве прогремел взрыв, из-за которого погибли двое полицейских. Мужчина наблюдал за машиной ДПС, когда его заметили силовики. Правоохранители попытались задержать его, в этот момент в действие было приведено взрывное устройство.