Двое полицейских погибли при исполнении долга в ЛНР

Двое сотрудников территориального отдела МВД РФ «Сватовский» погибли при исполнении служебного долга. Об этом в субботу, 10 января, сообщили в пресс-службе МВД по Луганской Народной Республике.
Ведомство выразило соболезнования родным и близким сотрудников Виктории Гниличенко и Артема Кузнецова.
Подробности о произошедшем в сообщении ведомства не приводятся.
В ночь с 23 на 24 декабря на Елецкой улице в Москве прогремел взрыв, из-за которого погибли двое полицейских. Мужчина наблюдал за машиной ДПС, когда его заметили силовики. Правоохранители попытались задержать его, в этот момент в действие было приведено взрывное устройство.
После стало известно, что мужчина, подорвавший полицейских на Елецкой улице, якобы действовал по указке мошенников. Аферисты убедили его заложить взрывное устройство под автомобиль ДПС.