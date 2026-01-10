Экипаж МКС с челябинским космонавтом Платоновым досрочно вернется на Землю

Челябинский космонавт Олег Платонов вернется с орбиты раньше срока.
Экипаж Международной космической станции (МКС), в состав которого входит челябинский космонавт Олег Платонов, готовится к досрочному возвращению на Землю. Экспедицию Crew Dragon-11 планируют завершить раньше срока из-за состояния здоровья одного из членов экипажа. Об этом сообщает NASA.
«Экспедицию Crew Dragon-11 планируют завершить досрочно. Возвращение экипажа связано с состоянием здоровья одного из астронавтов», — сообщает NASA. Имя астронавта агентство не называет.
Точная дата возвращения экипажа пока не названа. Она будет зависеть от погодных условий, а также технической готовности корабля и самого экипажа. Ориентировочно, приземление ожидается на следующей неделе, 14 января. В NASA напомнили, что помимо космонавта «Роскосмоса» Олега Платонова, в состав миссии входят астронавты NASA Зина Кардман и Майкл Финк, а также астронавт JAXA Кимия Юи. Вернуться на Землю по плану они должны были в мае.
Олег Платонов — уроженец Челябинска, в школьные годы учился в средней школе № 103 Металлургического района, затем окончил Краснодарское летное училище и Дальневосточный университет. Во время нынешней экспедиции он уже публиковал снимки Багамских островов с борта МКС, которые размещал «Роскосмос». Платонов стал пятым российским космонавтом, полетевшим с использованием инфраструктуры компании Илона Маска, и вторым за последние годы уроженцем Челябинска, отправившимся в космос.