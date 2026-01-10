Экипаж МКС с челябинским космонавтом Платоновым досрочно вернется на Землю

Точная дата возвращения экипажа пока не названа. Она будет зависеть от погодных условий, а также технической готовности корабля и самого экипажа. Ориентировочно, приземление ожидается на следующей неделе, 14 января. В NASA напомнили, что помимо космонавта «Роскосмоса» Олега Платонова, в состав миссии входят астронавты NASA Зина Кардман и Майкл Финк, а также астронавт JAXA Кимия Юи. Вернуться на Землю по плану они должны были в мае.