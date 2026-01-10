Ричмонд
В ЛНР при исполнении служебного долга погибли двое полицейских

В Луганской Народной Республике погибли двое полицейских при исполнении служебного долга. Об этом сообщило Министерство внутренних дел ЛНР.

Источник: Life.ru

Погибшими оказались сотрудники территориального отдела МВД России «Сватовский» — Виктория Гниличенко и Артём Кузнецов. В ведомстве выразили соболезнования их семьям, родным и близким.

Ранее Life.ru сообщал, что автомобиль взорвался на юге Москвы. В результате трагедии погибли двое полицейских, ещё двое получили ранения. СК уже воссоздал хронологию взрыва, а прокуратура раскрыла подробности гибели специалистов.

