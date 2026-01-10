В ЛНР при исполнении служебного долга погибли двое полицейских

Погибшими оказались сотрудники территориального отдела МВД России «Сватовский» — Виктория Гниличенко и Артём Кузнецов. В ведомстве выразили соболезнования их семьям, родным и близким.
Ранее Life.ru сообщал, что автомобиль взорвался на юге Москвы. В результате трагедии погибли двое полицейских, ещё двое получили ранения. СК уже воссоздал хронологию взрыва, а прокуратура раскрыла подробности гибели специалистов.
Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.