Bild: система «Орешник» оказалась одной из самых опасных в мире

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что российский ракетный комплекс «Орешник» невозможно уничтожить и что Киев знает, как он был применен. Комплекс заступил на боевое дежурство на территории Белоруссии, его серийное производство Россия начала в ноябре 2024 года, при этом Владимир Путин утверждал, что у «Орешника» нет аналогов в мире.