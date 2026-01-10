Bild: система «Орешник» оказалась одной из самых опасных в мире

«Орешник» начал массово выпускаться в 2025 году.
Комплекс «Орешник» является одним из самых опасных вооружений в мире. Такое мнение выразил профессор международных отношений Инсбрукского университета Герхард Манготт.
«Это самое опасное оружие, которое Путин использовал в этом конфликте до сих пор, и одно из самых опасных в мире», — сказал Манготт. Его слова передает издание Bild.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что российский ракетный комплекс «Орешник» невозможно уничтожить и что Киев знает, как он был применен. Комплекс заступил на боевое дежурство на территории Белоруссии, его серийное производство Россия начала в ноябре 2024 года, при этом Владимир Путин утверждал, что у «Орешника» нет аналогов в мире.