СМИ: Свыше 20 взрывов прогремело над Воронежем

Более 20 взрывов прогремело в небе над Воронежем — силы противовоздушной обороны (ПВО) работают по дронам ВСУ. Об этом в субботу, 10 января, сообщили в Telegram-канале Shot.
По словам жителей, хлопки не прекращаются уже около часа, в небе слышен гул двигателей. Кроме того, «громкие звуки слышны на левом и правом берегу, а также отдаленные глухие взрывы в черте города».
В данный момент официальной информации о разрушениях и пострадавших нет, уточнили в публикации.
В этот же день двое жителей села Новая Таволжанка в Белгородской области пострадали в результате детонации украинского беспилотника.
Помимо этого, недавно в результате удара дрона ВСУ по Судже пострадал настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Евгений Шестопалов. Он получил слепые осколочные ранения лица и левой ноги.