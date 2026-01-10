Хакеры взломали Instagram* и поставили под угрозу 17 млн пользователей

По его данным, утечке могли подвергнуться сведения о 17,5 млн пользователей сервиса. Подчеркивается, что полученная информация потенциально может быть использована для фишинговых рассылок и последующего захвата учетных записей. В связи с этим пользователям настоятельно советуют активировать двухфакторную аутентификацию и с особой осторожностью относиться к поступающим сообщениям.