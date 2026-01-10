Турецкие следователи раскрыли подробности убийства россиянки в Бодруме

Согласно результатам турецкого следствия, Кушлевич приехал в квартиру бывшей супруги на своем автомобиле, провел там около 4,5 часа и затем отмыл жилище. После этого он завернул тела в одеяла, положил в багажник автомобиля Двизовой и направился в гостиницу около 03.50 ночи. «Через порядка 20 минут Кушлевич выехал из гостиницы, сбросил тела в кювет у дороги и затем вернулся обратно в отель», — сообщила газета. Кушлевич после этого забрал пятилетнего сына и уехал в Литву. Отмечается, что Кушлевич и Двизова конфликтовали из-за намерения женщины лишить его родительских прав на сына.