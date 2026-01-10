Екатеринбуржцу за рулем автобуса стало плохо за рулем и он влетел в столб. Фото

В результате ДТП пострадали восемь человек.
В Екатеринбурге на улице Крауля у водителя автобуса случился инсульт за рулем. Он потерял управление, съехал с дороги и влетел в столб. В результате пострадали семь человек, находившиеся в салоне. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Екатеринбурга.
«В результате аварии пострадали водитель и семь пассажиров: женщины 74, 64, 44 и 54 лет, девушки 19 и 24 лет, а также 18-летний юноша. У водителя автобуса медики диагностировали инсульт и различные травмы головы, после проведенного обследования его выписали для дальнейшего амбулаторного лечения», — рассказали в ведомстве.
На месте ДТП работают сотрудники ГАИ. Проводится проверка.