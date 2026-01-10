Екатеринбуржцу за рулем автобуса стало плохо за рулем и он влетел в столб. Фото

В Екатеринбурге на улице Крауля у водителя автобуса случился инсульт за рулем. Он потерял управление, съехал с дороги и влетел в столб. В результате пострадали семь человек, находившиеся в салоне. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Екатеринбурга.