Два сотрудника полиции погибли при исполнении служебного долга в ЛНР

Сотрудники отдела МВД «Сватовский» в ЛНР погибли при исполнении служебных обязанностей.

Источник: Комсомольская правда

В Луганской Народной Республике в ходе исполнения служебных обязанностей погибли двое сотрудников МВД «Сватовский». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«МВД выражает соболезнования в связи с гибелью сотрудников отдела МВД России “Сватовский” Виктории Гниличенко и Артема Кузнецова», — говорится в заявлении.

Представители правительства подчеркнули, что оба сотрудника полиции погибли при исполнении служебного долга. Другие детали и обстоятельства произошедшего не уточняются.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве в результате взрыва погибли два сотрудника правоохранительных органов Илья Климанов и Максим Горбунов. Полицейские попытались задержать подозрительного человека, замеченного у служебного автомобиля.