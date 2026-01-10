Два сотрудника полиции погибли при исполнении служебного долга в ЛНР

В Луганской Народной Республике в ходе исполнения служебных обязанностей погибли двое сотрудников МВД «Сватовский». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
«МВД выражает соболезнования в связи с гибелью сотрудников отдела МВД России “Сватовский” Виктории Гниличенко и Артема Кузнецова», — говорится в заявлении.
Представители правительства подчеркнули, что оба сотрудника полиции погибли при исполнении служебного долга. Другие детали и обстоятельства произошедшего не уточняются.
Ранее KP.RU сообщал, что в Москве в результате взрыва погибли два сотрудника правоохранительных органов Илья Климанов и Максим Горбунов. Полицейские попытались задержать подозрительного человека, замеченного у служебного автомобиля.