СМИ: Несколько украинских дронов атаковали жилые дома в Воронеже

Минимум два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударили по жилым домам в Воронеже. Об этом в субботу, 10 января, сообщили в Telegram-канале Mash.

Минимум два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударили по жилым домам в Воронеже. Об этом в субботу, 10 января, сообщили в Telegram-канале Mash.

На данный момент регион активно атакуют вражеские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) типа «Лютый». Большинство из них врезается в жилые многоэтажки.

Уже зафиксировано не менее двух попаданий на юго-западе города. В двух домах повреждены минимум по четыре квартиры, выбиты окна, уточнили в публикации.

В этот же день в результате падения обломков беспилотника на нефтебазе в Волгоградской области начался пожар. Никто не пострадал. На месте происшествия работали пожарные и оперативные службы.

Кроме того, в оперштабе Краснодарского края ранее сообщили, что обломки дрона упали на крышу частного дома в хуторе Трудобеликовском. В результате инцидента никто не пострадал.

