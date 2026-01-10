Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беспилотник врезался в жилую многоэтажку в Воронеже и повредил 5 квартир

В Воронеже беспилотник врезался в жилую многоэтажку. Как сообщает SHOT со ссылкой на местных жителей, удар пришёлся по верхним этажам дома в северной части левого берега, а взрывной волной могло повредить как минимум пять квартир.

Очевидцы также утверждают, что в одном из районов беспилотник упал на частный дом. Всего, по их оценкам, за время атаки над городом было слышно более 30 взрывов; жители говорят, что дроны летели низко со стороны реки.

Официальной информации о пострадавших и масштабах разрушений пока нет.

Напомним, в Воронеже и нескольких районах области силы ПВО обнаружили и уничтожили несколько беспилотников. Как сообщал губернатор Александр Гусев, повышенная опасность сохраняется в Воронеже, Нововоронеже и Борисоглебске, а также в Бутурлиновском и Лискинском районах. Режим опасности действует на всей территории региона.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.