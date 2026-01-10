Беспилотник врезался в жилую многоэтажку в Воронеже и повредил 5 квартир

Очевидцы также утверждают, что в одном из районов беспилотник упал на частный дом. Всего, по их оценкам, за время атаки над городом было слышно более 30 взрывов; жители говорят, что дроны летели низко со стороны реки.
Официальной информации о пострадавших и масштабах разрушений пока нет.
Напомним, в Воронеже и нескольких районах области силы ПВО обнаружили и уничтожили несколько беспилотников. Как сообщал губернатор Александр Гусев, повышенная опасность сохраняется в Воронеже, Нововоронеже и Борисоглебске, а также в Бутурлиновском и Лискинском районах. Режим опасности действует на всей территории региона.
