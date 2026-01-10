Два человека получили ранения из-за атаки БПЛА на Воронеж

«Всего на данный момент дежурными силами ПВО в небе над Воронежем обнаружено, уничтожено и подавлено уже около 10 беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, обломками сбитых БПЛА ранены два человека: у мужчины — осколочные ранения, у женщины — травма головы», — сообщил Гусев.
По информации губернатора, в результате падения обломков БПЛА повреждены остекление и фасады в трех жилых многоквартирных домах и одном строящемся здании. Еще в одном доме загорелась квартира, пожар потушен.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше