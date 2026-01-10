Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два человека получили ранения из-за атаки БПЛА на Воронеж

ВОРОНЕЖ, 10 января. /ТАСС/. Около 10 украинских беспилотников сбито над Воронежем. Предварительно, в результате атаки пострадали два мирных жителя, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Источник: РИА "Новости"

«Всего на данный момент дежурными силами ПВО в небе над Воронежем обнаружено, уничтожено и подавлено уже около 10 беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, обломками сбитых БПЛА ранены два человека: у мужчины — осколочные ранения, у женщины — травма головы», — сообщил Гусев.

По информации губернатора, в результате падения обломков БПЛА повреждены остекление и фасады в трех жилых многоквартирных домах и одном строящемся здании. Еще в одном доме загорелась квартира, пожар потушен.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше