Fox: США наносят удары по ИГ в Сирии

НЬЮ-ЙОРК, 10 января. /ТАСС/. США наносят авиаудары по объектам террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) на территории Сирии. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Источник: U.S. Army

«Второй раз с 19 декабря [2025 года] ВС США наносят авиаудары по ИГ в Сирии в качестве возмездия за убийство двух служащих Нацгвардии и переводчика», — сказал ведущий в эфире.

Пентагон и Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) пока не ответили на запрос ТАСС о комментарии.

13 декабря 2025 года Пентагон сообщил, что двое бойцов Национальной гвардии США и один американский переводчик были убиты в районе города Пальмира, расположенного в центральной части сирийской провинции Хомс. Они, по данным американской стороны, оказывали поддержку в проведении операций против ИГ в регионе. Военный министр США Пит Хегсет заявил в соцсети X, что совершивший это нападение «был убит силами партнеров». Президент США Дональд Трамп после этого пообещал принять ответные силовые меры против ИГ.

19 декабря 2025 года ВС США начали операцию Hawkeye Strike в Сирии. По сведениям Fox News, атака 10 января является «продолжением расплаты и возмездия».

