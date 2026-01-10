Fox: США наносят удары по ИГ в Сирии

13 декабря 2025 года Пентагон сообщил, что двое бойцов Национальной гвардии США и один американский переводчик были убиты в районе города Пальмира, расположенного в центральной части сирийской провинции Хомс. Они, по данным американской стороны, оказывали поддержку в проведении операций против ИГ в регионе. Военный министр США Пит Хегсет заявил в соцсети X, что совершивший это нападение «был убит силами партнеров». Президент США Дональд Трамп после этого пообещал принять ответные силовые меры против ИГ.