Два человека пострадали в результате массированной атаки БПЛА на Воронеж

Российские силы ПВО за четыре часа уничтожили десять украинских беспилотников самолётного типа, сообщили 10 января в Минобороны РФ. По данным ведомства, за день общее число сбитых БПЛА над регионами страны достигло 50. Как уточняется, перехваты и уничтожение велись с 16:00 до 20:00 мск над шестью субъектами РФ. Больше всего дронов сбили над Белгородской областью — три. Ещё по два аппарата уничтожили над Курской и Воронежской областями, по одному — над Ростовской и Брянской областями, а также над Республикой Дагестан.