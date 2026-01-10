Ричмонд
Два человека пострадали в результате массированной атаки БПЛА на Воронеж

В небе над Воронежем дежурные силы ПВО обнаружили, уничтожили и подавили около 10 беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительным данным, обломками ранены два человека: у мужчины осколочные ранения, у женщины — травма головы.

Источник: Life.ru

Видео © SHOT.

Также зафиксированы повреждения в жилом секторе: пострадали остекление и фасады в трёх многоквартирных домах и в одном строящемся здании. В одной из квартир произошло возгорание, его уже потушили. Кроме того, повреждён как минимум один автомобиль.

Губернатор отдельно обратился к жителям с просьбой не выкладывать в сеть фото и видео последствий работы ПВО, особенно с привязкой к местности, и напомнил, что подходить к обломкам БПЛА опасно. При обнаружении фрагментов он призвал предупредить окружающих и звонить по номеру 112. Режим опасности атаки беспилотников продолжает действовать по всей области.

Российские силы ПВО за четыре часа уничтожили десять украинских беспилотников самолётного типа, сообщили 10 января в Минобороны РФ. По данным ведомства, за день общее число сбитых БПЛА над регионами страны достигло 50. Как уточняется, перехваты и уничтожение велись с 16:00 до 20:00 мск над шестью субъектами РФ. Больше всего дронов сбили над Белгородской областью — три. Ещё по два аппарата уничтожили над Курской и Воронежской областями, по одному — над Ростовской и Брянской областями, а также над Республикой Дагестан.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

