Два человека пострадали в результате массированной атаки БПЛА на Воронеж

Видео © SHOT.
Также зафиксированы повреждения в жилом секторе: пострадали остекление и фасады в трёх многоквартирных домах и в одном строящемся здании. В одной из квартир произошло возгорание, его уже потушили. Кроме того, повреждён как минимум один автомобиль.
Губернатор отдельно обратился к жителям с просьбой не выкладывать в сеть фото и видео последствий работы ПВО, особенно с привязкой к местности, и напомнил, что подходить к обломкам БПЛА опасно. При обнаружении фрагментов он призвал предупредить окружающих и звонить по номеру 112. Режим опасности атаки беспилотников продолжает действовать по всей области.
Российские силы ПВО за четыре часа уничтожили десять украинских беспилотников самолётного типа, сообщили 10 января в Минобороны РФ. По данным ведомства, за день общее число сбитых БПЛА над регионами страны достигло 50. Как уточняется, перехваты и уничтожение велись с 16:00 до 20:00 мск над шестью субъектами РФ. Больше всего дронов сбили над Белгородской областью — три. Ещё по два аппарата уничтожили над Курской и Воронежской областями, по одному — над Ростовской и Брянской областями, а также над Республикой Дагестан.
