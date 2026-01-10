При атаке БПЛА на Воронеж пострадали два человека

Вечером в субботу в Воронеже два человека пострадали в результате падения обломков украинских беспилотных летательных аппаратов, сбитых средствами противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, ранения получили мужчина и женщина. У мужчины зафиксированы осколочные повреждения, у женщины диагностирована травма головы.
Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. Обстоятельства произошедшего уточняются, профильные службы продолжают работу на месте инцидента.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал о ликвидации БПЛА, направлявшегося в сторону столицы. На место падения обломков летательного аппарата выдвинулись сотрудники экстренных служб.