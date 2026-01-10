Запуски БПЛА по Воронежу производились из Черниговской области Украины

Напомним, над Воронежем силы ПВО обнаружили и нейтрализовали около десяти беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев. Не обошлось без пострадавших: обломками ранены два человека — у мужчины осколочные ранения, у женщины травма головы. Также фиксируются последствия на земле. Повреждены остекление и фасады в трёх жилых многоэтажках и в одном строящемся доме. В одной из квартир произошло возгорание, но пожар уже потушили. Кроме того, пострадал как минимум один автомобиль.