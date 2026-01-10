Два человека пострадали из-за атаки беспилотников ВСУ на Воронеж

Около 10 дронов ВСУ сбили над Воронежем. По предварительным данным, в результате атаки пострадали два мирных жителя. Об этом в субботу, 10 января, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
— Всего на данный момент силами противовоздушной обороны в небе над Воронежем обнаружено, уничтожено и подавлено уже около 10 беспилотников. По предварительной информации, обломками сбитых дронов ранены два человека: у мужчины — осколочные ранения, у женщины — травма головы, — написал он в Telegram-канале.
Гусев уточнил, что в результате падения обломков беспилотников повреждены остекление и фасады в трех многоквартирных домах и одном строящемся здании. Еще в одном доме загорелась квартира, пожар потушили.
До этого сообщалось, что минимум два беспилотника Вооруженных сил Украины ударили по жилым домам в Воронеже. Об этом написал Telegram-канал Mash. Регион активно атакуют вражеские беспилотные летательные аппараты типа «Лютый». Большинство из них врезается в жилые многоэтажки.
В этот же день в результате падения обломков беспилотника на нефтебазе в Волгоградской области начался пожар. Никто не пострадал. На месте происшествия работали пожарные и оперативные службы.