Два человека пострадали из-за атаки беспилотников ВСУ на Воронеж

— Всего на данный момент силами противовоздушной обороны в небе над Воронежем обнаружено, уничтожено и подавлено уже около 10 беспилотников. По предварительной информации, обломками сбитых дронов ранены два человека: у мужчины — осколочные ранения, у женщины — травма головы, — написал он в Telegram-канале.