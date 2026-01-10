Ричмонд
Стало известно о пострадавших при атаке БПЛА в Воронеже

Два человека пострадали в Воронеже в субботу вечером от падения обломков беспилотных летательных аппаратов, сбитых силами противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев в своём Telegram-канале.

По предварительным данным, мужчина получил осколочные ранения, а женщине была причинена травма головы.

Напомним, что силами противовоздушной обороны в ходе отражения атаки над городом Воронеж были обнаружены, уничтожены и подавлены около десяти беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что силы и средства ПВО в период с 09:00 до 16:00 мск субботы перехватил над Россией 33 украинских беспилотника.

