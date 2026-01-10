Ричмонд
В Ялте произошел пожар в торговом центре на площади 1 тыс. кв. м

В Ялте в Республике Крым произошел пожар в торговом центре на площади 1 тыс. кв. м. Об этом 10 января сообщило Главное управление (ГУ) МЧС России по региону на своем официальном сайте.

Источник: РИА "Новости"

«В Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о задымлении в магазине “Доброцен” по адресу: ГО Ялта, пгт. Виноградное, ул. Красина. По прибытию установлено, что огнем охвачена крыша здания», — сказано в публикации.

Отмечается, что пострадавших на данный момент нет.

В тушении возгорания задействовано 50 человек и 16 единиц специальной техники.

Ранее, 8 января, сотрудники МЧС спасли 42 человека, в том числе четверых детей, во время пожара во Владивостоке в Приморском крае. Отмечалось, что в результате инцидента пострадал один человек.