В Ялте произошел пожар в торговом центре на площади 1 тыс. кв. м

«В Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о задымлении в магазине “Доброцен” по адресу: ГО Ялта, пгт. Виноградное, ул. Красина. По прибытию установлено, что огнем охвачена крыша здания», — сказано в публикации.
Отмечается, что пострадавших на данный момент нет.
В тушении возгорания задействовано 50 человек и 16 единиц специальной техники.
Ранее, 8 января, сотрудники МЧС спасли 42 человека, в том числе четверых детей, во время пожара во Владивостоке в Приморском крае. Отмечалось, что в результате инцидента пострадал один человек.