Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Авария произошла на 53-ом километре МКАД

На внешней стороне 53-го километра МКАД произошла авария. Об этом в субботу, 10 января, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

На внешней стороне 53-го километра МКАД произошла авария. Об этом в субботу, 10 января, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Движение затруднено на 1,8 километра. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — говорится в Telegram-канале ведомства.

В настоящее время на месте ДТП работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Позже сообщили, что движение восстановлено.

В этот же день на Можайском шоссе в районе дома № 48 произошло опрокидывание автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

10 января двое подростков и девять взрослых пострадали при столкновении микроавтобуса с грузовым автомобилем в Красноярском крае.