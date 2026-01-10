Авария произошла на 53-ом километре МКАД

На внешней стороне 53-го километра МКАД произошла авария. Об этом в субботу, 10 января, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
— Движение затруднено на 1,8 километра. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — говорится в Telegram-канале ведомства.
В настоящее время на месте ДТП работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Позже сообщили, что движение восстановлено.
В этот же день на Можайском шоссе в районе дома № 48 произошло опрокидывание автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
10 января двое подростков и девять взрослых пострадали при столкновении микроавтобуса с грузовым автомобилем в Красноярском крае.