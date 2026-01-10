Ричмонд
Количество пострадавших при атаке БПЛА на Воронеж увеличилось до четырех человек

Количество пострадавших при атаке украинских беспилотников на Воронеж возросло до четырех человек. Об этом в субботу, 10 января, сообщил Telegram-канал Baza.

— С различными ранениями в больницы города доставлены четыре человека, — сказано в публикации.

Уточняется, что состояние двоих из них оценивается как тяжелое, еще двое получили травмы средней тяжести.

Около 10 дронов ВСУ сбили над Воронежем. По предварительным данным, в результате атаки пострадали два мирных жителя. Об этом ранее сообщил губернатор региона Александр Гусев. Он уточнил, что в результате падения обломков беспилотников повреждены остекление и фасады в трех многоквартирных домах и одном строящемся здании. Еще в одном доме загорелась квартира, пожар потушили.

До этого сообщалось, что минимум два беспилотника Вооруженных сил Украины ударили по жилым домам в Воронеже. Об этом написал Telegram-канал Mash. Регион активно атакуют вражеские беспилотные летательные аппараты типа «Лютый». Большинство из них врезается в жилые многоэтажки.

