Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские туристы пожаловались на транспортный коллапс в аэропорту Шарм-эль-Шейха

В аэропорту египетского Шарм-эль-Шейха разразился транспортный коллапс, который напрямую ударил по российским туристам. Перед вылетом в Москву пассажиры столкнулись с отказом багажных систем — ленты не работают, чемоданы не выдают, а в залах скапливаются сотни людей. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Источник: Life.ru

Коллапс с багажом произошёл перед вылетом россиян из Египта. Видео © Telegram / SHOT.

Туристы переживают, что их багаж может вообще не попасть на борт. Ситуация вызывает особое напряжение из-за пункта назначения: рейсы направляются в Шереметьево, где уже почти сутки сохраняются серьёзные проблемы с доставкой чемоданов. Люди опасаются двойного сбоя — сначала потерять багаж в Египте, а затем часами или сутками разыскивать его в Москве.

Ранее Life.ru писал о багажном коллапсе в аэропорту Шереметьево, где тысячи пассажиров не могли получить свои чемоданы. В зоне выдачи багажа скопились около 3000 человек, ожидание растянулось на часы, начались конфликты и стихийные протесты. Несмотря на предложения авиакомпаний оформить доставку багажа позже, полностью стабилизировать ситуацию в аэропорту так и не удалось.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.