Российские туристы пожаловались на транспортный коллапс в аэропорту Шарм-эль-Шейха

Коллапс с багажом произошёл перед вылетом россиян из Египта. Видео © Telegram / SHOT.
Туристы переживают, что их багаж может вообще не попасть на борт. Ситуация вызывает особое напряжение из-за пункта назначения: рейсы направляются в Шереметьево, где уже почти сутки сохраняются серьёзные проблемы с доставкой чемоданов. Люди опасаются двойного сбоя — сначала потерять багаж в Египте, а затем часами или сутками разыскивать его в Москве.
Ранее Life.ru писал о багажном коллапсе в аэропорту Шереметьево, где тысячи пассажиров не могли получить свои чемоданы. В зоне выдачи багажа скопились около 3000 человек, ожидание растянулось на часы, начались конфликты и стихийные протесты. Несмотря на предложения авиакомпаний оформить доставку багажа позже, полностью стабилизировать ситуацию в аэропорту так и не удалось.
