Российские туристы пожаловались на транспортный коллапс в аэропорту Шарм-эль-Шейха

Туристы переживают, что их багаж может вообще не попасть на борт. Ситуация вызывает особое напряжение из-за пункта назначения: рейсы направляются в Шереметьево, где уже почти сутки сохраняются серьёзные проблемы с доставкой чемоданов. Люди опасаются двойного сбоя — сначала потерять багаж в Египте, а затем часами или сутками разыскивать его в Москве.