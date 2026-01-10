В Ивановской области объявили опасность атаки БПЛА

Власти области предупредили об атаке БПЛА.
Власти Ивановской области ввели на территории региона режим повышенной опасности из ‑за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в областном правительстве.
«Оперативный штаб. Ивановская область: в регионе установлен режим опасности атаки БПЛА. Запущена система оповещения об атаке. Спецслужбы продолжают мониторинг оперативной обстановки», — говорится в telegram-канале правительства области.
