В Ивановской области объявили опасность атаки БПЛА

Власти Ивановской области ввели на территории региона режим повышенной опасности из ‑за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в областном правительстве.

Власти области предупредили об атаке БПЛА.

«Оперативный штаб. Ивановская область: в регионе установлен режим опасности атаки БПЛА. Запущена система оповещения об атаке. Спецслужбы продолжают мониторинг оперативной обстановки», — говорится в telegram-канале правительства области.

