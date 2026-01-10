Ричмонд
Российская ПВО за три часа сбила 33 украинских БПЛА

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 33 беспилотных летательных аппарата ВСУ над четырьмя регионами Российской Федерации за три часа, сообщило журналистам Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Десятого января текущего года в период с 20:00 до 23:00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 17 БПЛА — над территорией Воронежской области, восемь БПЛА — над территорией Курской области, пять БПЛА — над территорией Брянской области, три БПЛА — над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

