Российская ПВО за три часа сбила 33 украинских БПЛА

«Десятого января текущего года в период с 20:00 до 23:00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 17 БПЛА — над территорией Воронежской области, восемь БПЛА — над территорией Курской области, пять БПЛА — над территорией Брянской области, три БПЛА — над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.
