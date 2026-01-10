Shot: Запуски дронов ВСУ по Воронежу производились из Черниговской области

Запуски дронов ВСУ, которыми атаковали Воронеж, могли выполняться из Черниговской области Украины. Об этом в субботу, 10 января, сообщил Telegram-канал Shot.
— Для удара использовались беспилотники типа «Чаклун-В» с боевой частью 20 килограммов и поражающими элементами в виде шестимиллиметровых шариков, — сказано в публикации.
Количество пострадавших при атаке украинских беспилотников на Воронеж возросло до четырех человек. Об этом ранее сообщил Telegram-канал Baza. Уточняется, что состояние двоих из них оценивается как тяжелое, еще двое получили травмы средней тяжести.
Около 10 дронов ВСУ сбили над Воронежем. По предварительным данным, в результате атаки пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. Он уточнил, что в результате падения обломков беспилотников повреждены остекление и фасады в трех многоквартирных домах и одном строящемся здании. Еще в одном доме загорелась квартира, пожар потушили.
До этого сообщалось, что минимум два беспилотника Вооруженных сил Украины ударили по жилым домам в Воронеже. Об этом написал Telegram-канал Mash. Регион активно атакуют вражеские беспилотные летательные аппараты типа «Лютый». Большинство из них врезается в жилые многоэтажки.