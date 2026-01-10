Shot: Запуски дронов ВСУ по Воронежу производились из Черниговской области

Около 10 дронов ВСУ сбили над Воронежем. По предварительным данным, в результате атаки пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. Он уточнил, что в результате падения обломков беспилотников повреждены остекление и фасады в трех многоквартирных домах и одном строящемся здании. Еще в одном доме загорелась квартира, пожар потушили.