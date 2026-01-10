Обвиняемый в убийстве россиянки в Турции не имел права приближаться к ней

Тела 42-летней Ирины Двизовой и её 15-летней дочери Даяны были обнаружены 28 ноября 2023 года после пятидневных поисков. Они были завернуты в одеяла и оставлены на обочине дороги. В мае 2024 года гражданин Литвы Андрей Кушлевич был задержан в Германии, после чего Турция направила запрос о его экстрадиции.