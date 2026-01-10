Обвиняемый в убийстве россиянки в Турции не имел права приближаться к ней

Турецкие следователи установили, что Андрей Кушлевич, обвиняемый в убийстве своей бывшей супруги Ирины Двизовой и её дочери в Бодруме осенью 2023 года, не имел права приближаться к женщине. После совершения преступления он, по данным следствия, находился в квартире почти пять часов и пытался скрыть следы произошедшего, приведя жильё в порядок.
Тела 42-летней Ирины Двизовой и её 15-летней дочери Даяны были обнаружены 28 ноября 2023 года после пятидневных поисков. Они были завернуты в одеяла и оставлены на обочине дороги. В мае 2024 года гражданин Литвы Андрей Кушлевич был задержан в Германии, после чего Турция направила запрос о его экстрадиции.
Следствие считает, что Кушлевич прибыл в квартиру бывшей супруги на автомобиле, находился там около четырёх с половиной часов, затем вывез тела, временно заехал в гостиницу и позже оставил их в кювете у дороги. После этого он забрал их пятилетнего сына и покинул страну.
Экспертиза показала, что обе жертвы погибли от огнестрельных ранений. Также были выявлены ранее вынесенные судебные запреты на приближение Кушлевича к бывшей супруге из-за конфликтов, связанных с намерением женщины лишить его родительских прав. Процедура экстрадиции продолжается.
