Силы ПВО за три часа сбили 33 украинских беспилотника над российскими регионами

Силы противовоздушной обороны ликвидировали 33 украинских беспилотника над над четырьмя регионами РФ за три часа. Об этом в субботу, 10 января, сообщило Министерство обороны России.
— В период с 20:00 до 23:00 средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 33 дрона ВСУ: 17 беспилотников — над Воронежской областью, восемь БПЛА — над Курской областью, пять дронов — над Брянской областью, три беспилотника — Белгородской областью, — сказано в Telegram-канале ведомства.
Запуски дронов ВСУ, которыми атаковали Воронеж, могли выполняться из Черниговской области Украины. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Количество пострадавших при атаке украинских беспилотников на Воронеж возросло до четырех человек. Об этом ранее сообщил Telegram-канал Baza. Уточняется, что состояние двоих из них оценивается как тяжелое, еще двое получили травмы средней тяжести.
Около 10 дронов ВСУ сбили над Воронежем. По предварительным данным, в результате атаки пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. Он уточнил, что в результате падения обломков беспилотников повреждены остекление и фасады в трех многоквартирных домах и одном строящемся здании. Еще в одном доме загорелась квартира, пожар потушили.