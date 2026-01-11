Воронеж подвергся массированной атаке БПЛА, ранены четыре человека

Повреждения окон и фасадов получили семь многоквартирных домов.
Дежурные расчеты противовоздушной обороны обнаружили и нейтрализовали в воздушном пространстве над Воронежем и двумя районами области 17 беспилотных летательных аппаратов.
По уточненным данным, ранения получили четыре человека. У одной пострадавшей диагностирована черепно-мозговая травма, у другой — проникающее ранение брюшной полости. Еще одна женщина и мужчина получили незначительные резаные раны. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения. В результате инцидента повреждены окна и фасады семи многоквартирных домов, включая один строящийся. Об этом заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев.