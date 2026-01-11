Ричмонд
Число пострадавших при атаке БПЛА на Воронеж увеличилось до четырех

ВОРОНЕЖ, 11 янв — РИА Новости. Количество пострадавших при атаке БПЛА на Воронеж увеличилось до четырёх, раненых госпитализировали, сообщил губернатор Александр Гусев.

Источник: © РИА Новости

«По уточненным данным, пострадали четыре человека. У одной женщины зафиксирована черепно-мозговая травма, у другой — проникающее ранение брюшной полости; у третьей, а также у мужчины — лёгкие порезы. Все пострадавшие госпитализированы», — сообщил Гусев в своём Telegram-канале.

