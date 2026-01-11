Число пострадавших из-за атаки ВСУ на Воронежскую область выросло до четырёх

Среди пострадавших — три женщины и мужчина. У одной женщины диагностирована черепно-мозговая травма, у другой — проникающее ранение брюшной полости; ещё одна женщина и мужчина получили лёгкие порезы. Всех четверых госпитализировали.
Сообщается и о повреждениях в городе и области: пострадали окна и фасады семи многоквартирных домов (включая один строящийся). В двух зданиях возникали возгорания, их быстро потушили. Также повреждены шесть частных домов, объект одной из спасательных служб, как минимум два автомобиля и единица спецтехники.
Режим опасности атаки БПЛА продолжает действовать по всей территории региона.
Напомним, вечером 10 января российские силы ПВО отразили атаку беспилотников сразу в нескольких регионах, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, с 20:00 до 23:00 мск дежурные расчёты перехватили и уничтожили 33 БПЛА самолётного типа.
Основной удар пришёлся на Воронежскую область. Ещё восемь беспилотников уничтожили над Курской областью, пять — над Брянской, три — над Белгородской. В Минобороны подчеркнули, что все цели были ликвидированы средствами противовоздушной обороны.
