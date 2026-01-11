Возросло число пострадавших при атаке беспилотников на Воронеж

Число пострадавших в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на Воронеж возросло до четырёх человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своём Telegram-канале, предоставив уточнённые данные о состоянии раненых.
По его информации, одна из женщин получила черепно-мозговую травму, у другой зафиксировано проникающее ранение брюшной полости. Ещё одна женщина и мужчина отделались лёгкими порезами. Все четверо были доставлены в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.
Напомним, что силами противовоздушной обороны в ходе отражения атаки над городом Воронеж были обнаружены, уничтожены и подавлены около десяти беспилотных летательных аппаратов.
