Возросло число пострадавших при атаке беспилотников на Воронеж

По его информации, одна из женщин получила черепно-мозговую травму, у другой зафиксировано проникающее ранение брюшной полости. Ещё одна женщина и мужчина отделались лёгкими порезами. Все четверо были доставлены в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.