Возросло число пострадавших при атаке беспилотников на Воронеж

Число пострадавших в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на Воронеж возросло до четырёх человек.

Число пострадавших в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на Воронеж возросло до четырёх человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своём Telegram-канале, предоставив уточнённые данные о состоянии раненых.

По его информации, одна из женщин получила черепно-мозговую травму, у другой зафиксировано проникающее ранение брюшной полости. Ещё одна женщина и мужчина отделались лёгкими порезами. Все четверо были доставлены в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.

Напомним, что силами противовоздушной обороны в ходе отражения атаки над городом Воронеж были обнаружены, уничтожены и подавлены около десяти беспилотных летательных аппаратов.

