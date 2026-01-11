На Кубани чиновника уволили после нецензурной брани в адрес спасателей

Глава Калининского района Краснодарского края Виктор Кузьминов принял решение об увольнении своего первого заместителя Андрея Антоненко. Основанием стало грубое и некорректное поведение чиновника по отношению к сотрудникам Спасательного отряда.
По словам руководителя района, действия Антоненко были расценены как серьёзное нарушение норм профессиональной этики муниципального служащего. Подчёркивается, что подобное поведение является недопустимым для представителей органов власти. Решение об увольнении вступает в силу в понедельник.
Поводом для кадровых мер стало видео, распространившееся в социальных сетях, на котором, как утверждается, Антоненко в резкой форме общается с мужчиной, используя угрозы и ненормативную лексику. Также высказываются предположения, что на момент инцидента чиновник мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.
