На Кубани чиновника уволили после нецензурной брани в адрес спасателей

Поводом для кадровых мер стало видео, распространившееся в социальных сетях, на котором, как утверждается, Антоненко в резкой форме общается с мужчиной, используя угрозы и ненормативную лексику. Также высказываются предположения, что на момент инцидента чиновник мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.