БПЛА массово атаковали Воронеж, повреждены жилые дома: онлайн-трансляция

Силами ПВО над Воронежской областью были обнаружены и уничтожены 17 беспилотных летательных аппаратов. В результате массированной атаки пострадали четыре человека. Инцидент также привел к повреждению оконных проемов и фасадов семи многоквартирных домов, в том числе одного здания, находящегося на стадии строительства. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU.

Режим опасности атаки БПЛА действует на всей территории Воронежской области.

02:42 Семь многоквартирных домов получили повреждения окон и фасадов, в двух из которых произошли возгорания: они оперативно потушены. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

02:34 По поручению Губернатора Воронежской области Александра Гусева местные власти начали осмотр территории и подготовку к устранению последствий. Об этом заявил глава Воронежа Сергей Петрин.

02:23 Угроза удара БПЛА отменена в Воронеже, Нововоронеже, Борисоглебске, Бутурлиновском и Лискинском районах. Режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

