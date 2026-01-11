БПЛА массово атаковали Воронеж, повреждены жилые дома: онлайн-трансляция

Режим опасности атаки БПЛА действует на всей территории Воронежской области.
Силами ПВО над Воронежской областью были обнаружены и уничтожены 17 беспилотных летательных аппаратов. В результате массированной атаки пострадали четыре человека. Инцидент также привел к повреждению оконных проемов и фасадов семи многоквартирных домов, в том числе одного здания, находящегося на стадии строительства. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU.
02:42 Семь многоквартирных домов получили повреждения окон и фасадов, в двух из которых произошли возгорания: они оперативно потушены. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
02:34 По поручению Губернатора Воронежской области Александра Гусева местные власти начали осмотр территории и подготовку к устранению последствий. Об этом заявил глава Воронежа Сергей Петрин.
02:23 Угроза удара БПЛА отменена в Воронеже, Нововоронеже, Борисоглебске, Бутурлиновском и Лискинском районах. Режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.