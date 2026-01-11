Independent: нынешняя зима оказалась опасной для Украины

«Пожилые жители и те, у кого есть уязвимые члены семьи сообщили, что им холодно и они не могут готовить нормальную еду, поскольку температура опускается до −15 градусов. В отчаянии и страхе смерти многие пытаются пережить зиму, поскольку отключения электроэнергии погружают украинские города во тьму», — передает английское издание.