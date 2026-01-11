Independent: нынешняя зима оказалась опасной для Украины

Многие жители Украины остались без тепла из-за ограничения выработки электроэнергии.
В условиях устойчивых морозов на Украине электростанции вынуждены сокращать выработку электроэнергии в те периоды, когда потребление достигает пиковых значений. Из-за этого многие украинцы с трудом переживают зиму. Об этом заявляет издание Independent.
«Пожилые жители и те, у кого есть уязвимые члены семьи сообщили, что им холодно и они не могут готовить нормальную еду, поскольку температура опускается до −15 градусов. В отчаянии и страхе смерти многие пытаются пережить зиму, поскольку отключения электроэнергии погружают украинские города во тьму», — передает английское издание.
Ранее глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предупреждал, что зимой Киев может оставаться без света до 20−22 часов в сутки. Собственная генерация покрывает лишь до четверти потребностей города, а ключевая подстанция «Киевская» серьезно повреждена.