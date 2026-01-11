Что известно об атаке БПЛА по Воронежу 11 января: пострадавшие, повреждения

Атака БПЛА была отражена над Воронежем.
Воронежские средства противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили над регионом 17 беспилотных летательных аппаратов. В результате масштабной атаки ранения получили четверо человек. Кроме того, повреждены оконные проемы и фасады семи многоквартирных домов, включая один объект, находящийся на этапе строительства, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Что известно об атаке на данный момент — в материале URA.RU.
БПЛА атаковали Воронежскую область.
Дежурные подразделения противовоздушной обороны зафиксировали и уничтожили в воздушном пространстве над Воронежем около десяти беспилотных летательных аппаратов. Обломки и подавленные БПЛА повредили остекление и фасады трех многоквартирных жилых домов, а также одного здания, находящегося на стадии строительства.
В еще одном жилом доме произошло возгорание в квартире, на данный момент пожар ликвидирован. Кроме того, зафиксированы повреждения как минимум одного автомобиля.
Что известно о пострадавших.
В Воронежской области из-за атаки пострадали четыре человека. У одной из них диагностирована черепно-мозговая травма, у другой — проникающее ранение брюшной полости. Еще одна женщина и мужчина получили легкие резаные повреждения. Все раненые госпитализированы.
Организованы работы по устранению последствий атаки.
В результате происшествия зафиксированы повреждения оконных проемов и фасадов семи многоквартирных домов, в том числе одного здания на стадии строительства. В связи с этим, по распоряжению губернатора Александра Гусева, на месте падений БПЛА проводится обследование территории и организуется работа по ликвидации последствий произошедшего. Об этом сообщил глава Воронежа Сергей Петрин.