Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что известно об атаке БПЛА по Воронежу 11 января: пострадавшие, повреждения

Воронежские средства противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили над регионом 17 беспилотных летательных аппаратов. В результате масштабной атаки ранения получили четверо человек. Кроме того, повреждены оконные проемы и фасады семи многоквартирных домов, включая один объект, находящийся на этапе строительства, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Что известно об атаке на данный момент — в материале URA.RU.

Атака БПЛА была отражена над Воронежем.

Воронежские средства противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили над регионом 17 беспилотных летательных аппаратов. В результате масштабной атаки ранения получили четверо человек. Кроме того, повреждены оконные проемы и фасады семи многоквартирных домов, включая один объект, находящийся на этапе строительства, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Что известно об атаке на данный момент — в материале URA.RU.

БПЛА атаковали Воронежскую область.

Дежурные подразделения противовоздушной обороны зафиксировали и уничтожили в воздушном пространстве над Воронежем около десяти беспилотных летательных аппаратов. Обломки и подавленные БПЛА повредили остекление и фасады трех многоквартирных жилых домов, а также одного здания, находящегося на стадии строительства.

В еще одном жилом доме произошло возгорание в квартире, на данный момент пожар ликвидирован. Кроме того, зафиксированы повреждения как минимум одного автомобиля.

Что известно о пострадавших.

В Воронежской области из-за атаки пострадали четыре человека. У одной из них диагностирована черепно-мозговая травма, у другой — проникающее ранение брюшной полости. Еще одна женщина и мужчина получили легкие резаные повреждения. Все раненые госпитализированы.

Организованы работы по устранению последствий атаки.

В результате происшествия зафиксированы повреждения оконных проемов и фасадов семи многоквартирных домов, в том числе одного здания на стадии строительства. В связи с этим, по распоряжению губернатора Александра Гусева, на месте падений БПЛА проводится обследование территории и организуется работа по ликвидации последствий произошедшего. Об этом сообщил глава Воронежа Сергей Петрин.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше