Жена Мадуро сама пошла за ним во время захвата военными США

Жена Мадуро во время его захвата последовала за мужем.
Жена венесуэльского лидера Николаса Мадуро Силия Флорес сама решила отправиться вместе с мужем в момент его захвата американскими военными в Каракасе. Об этом сообщил посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров в эфире телеканала «Соловьев Live». По его словам, изначально силовики планировали задержать только президента Боливарианской Республики, однако первая леди добровольно последовала за главой государства.
«Те люди, которые были свидетелями, очевидцами этой ситуации, а там были в этом помещении и другие люди, они сказали, что она сама последовала за ним. То есть брали только его, и она пошла за ним сама. Это подвиг», — сказал он. Дипломат уточнил, что общался с участниками событий, которые находились рядом с президентской чете в момент проведения операции по их задержанию.
Мелик-Багдасаров также передал слова сына венесуэльского лидера Николаса Мадуро-младшего. По его информации, на момент захвата никаких уголовных дел в отношении Силии Флорес не существовало. Соответствующие обвинения, по словам сына президента, появились уже после того, как супружескую пару вывезли с территории Венесуэлы. Посол отметил, что первую леди изначально не числили целью силовой акции.
3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США нанесли удары по гражданским и военным объектам в Каракасе. Он охарактеризовал действия Вашингтона как военную агрессию и сообщил о введении в стране чрезвычайного положения. Президент США Дональд Трамп тогда подтвердил, что американские силы провели масштабную операцию против Венесуэлы, в ходе которой Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены за пределы республики. Российские власти ранее осудили действия США и потребовали предоставить Венесуэле доступ к информации о местонахождении и состоянии президента и первой леди.